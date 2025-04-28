印度封殺水資源 巴總理稱全力反制

夏巴兹‧謝里夫在開伯爾-普什圖省參加巴基斯坦軍事學院活動時指，水資源是至關重要的國家利益，任何外部勢力對此的干涉都會遭到巴方堅決抵制，巴方不會在核心利益問題上妥協。對於印控喀什米爾地區槍擊事件，夏巴兹‧謝里夫指印度對巴基斯坦的指控毫無根據，重申巴方願參與任何中立和透明的調查。夏巴兹‧謝里夫強調，巴基斯坦為全球反恐事業作出了巨大努力，巴方譴責一切形式的恐怖主義。