印度封殺水資源 巴總理稱全力反制
【本報綜合報道】巴基斯坦總理夏巴兹‧謝里夫上周六指，印度轉移或封鎖巴基斯坦水資源份額的任何企圖都將遭到巴方全力反擊。
夏巴兹‧謝里夫在開伯爾-普什圖省參加巴基斯坦軍事學院活動時指，水資源是至關重要的國家利益，任何外部勢力對此的干涉都會遭到巴方堅決抵制，巴方不會在核心利益問題上妥協。對於印控喀什米爾地區槍擊事件，夏巴兹‧謝里夫指印度對巴基斯坦的指控毫無根據，重申巴方願參與任何中立和透明的調查。夏巴兹‧謝里夫強調，巴基斯坦為全球反恐事業作出了巨大努力，巴方譴責一切形式的恐怖主義。
雙方喀什米爾交火
印度官員指控巴基斯坦士兵於上周六深夜至翌日凌晨再次在喀什米爾實控線沿線無端使用小型武器開火，違反停火協議，連續第三晚發起挑釁，印度士兵以適當的小型武器還擊。同一時間，伊朗外長阿拉格奇指印度和巴基斯坦是伊朗的兄弟鄰國，兩國關係植根於悠久的文化和文明紐帶，與其他鄰國一樣，伊朗隨時準備好介入為兩國斡旋。
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