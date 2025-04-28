與美第3輪核會談 伊外長稱仍存分歧

南部港口大爆炸 18死1139傷 美國與伊朗上周六在阿曼首都馬斯喀特舉行第三輪間接會談，會談持續約6小時後結束。伊朗外長阿拉格奇表示，雙方仍存在分歧。至於伊朗南部沙希德拉賈伊港上周六發生的劇烈爆炸，已造成18人死亡、1,139人受傷。中國駐阿巴斯總領館獲悉，3名中國公民在爆炸中輕微擦傷，經治療後已無大礙。

阿拉格奇在會談結束後受訪指，此次會談較以往更為嚴肅，已逐步進入更具體的技術性討論，專家的參與非常有用。他指，雙方在宏觀層面和細節問題上均存在分歧；有些分歧非常嚴重，有些則相對緩和，另一些則有其自身的複雜性，在下輪會談前，雙方將各自展開更多研究，以縮小分歧。

阿拉格奇表示，會談氛圍嚴肅而務實，為取得進展帶來希望，伊朗方面對談判的進程感到滿意。惟他同時強調，伊朗的樂觀仍建立在極度的謹慎之上，需要先達成總體共識再討論細節。阿拉格奇重申，此次會談僅限於核問題，旨在通過就伊朗核計劃建立信任以換取解除制裁，伊朗不會接受將其他議題納入談判範圍，三輪會談雙方均嚴格遵守這一原則。

伊或處理華導彈燃料不當 另一方面，沙希德拉賈伊港爆炸威力非常強大，大部分建築受損嚴重，港口事後一片混亂。伊朗官員指，港口有多個貨櫃爆炸，目前港口活動已經暫停，強調爆炸並未造成能源基礎設施損毀。總統佩澤希齊揚向爆炸中的遇難者表示深切同情，要求徹查事故。美聯社引述海事安保公司指，港口近日接收了一批來自中國的固體導彈燃料過氯酸銨，疑因處理不當釀禍。

美軍空襲 也門斥犯戰爭罪 此外，也門薩那文物和博物館總局局長哈馬西指控，美軍上周日的空襲導致老城幾所房屋的牆壁出現裂縫。他指出，以民居、文化遺址和市場為目標是不可接受，在國際法上構成戰爭罪，呼籲國際社會和聯合國教科文組織緊急干預。美軍則指，爆炸是叛軍青年運動的導彈造成。有城牆圍繞的薩那老城擁有2,500多年歷史，列為聯合國教科文組織世界遺產。本報綜合報道