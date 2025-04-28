兩岸國際

前線槍枝誤走火 韓向朝擴音廣播

南韓前線部隊重機槍走火，射出實彈。 南韓前線部隊重機槍走火，射出實彈。
南韓前線部隊重機槍走火，射出實彈。
【本報綜合報道】南韓陸軍駐江原道鐵原郡的前哨部隊上周三發生槍枝走火事故，事後透過擴音廣播知會北韓。
當日在哨所警備執勤的一名士兵檢查K6重機槍時不小心導致走火，射出一枚實彈。子彈穿過防護門向北飛，韓軍推測落在非軍事區韓方一側。韓軍表示，事發後沒有發現朝軍有異常動向。
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