石破茂訪越南菲律賓 商經貿印太安全合作

【本報綜合報道】日本首相石破茂昨日起訪問越南和菲律賓，他在東京啟程前指出中國在東海和南海試圖憑武力單方面改變現狀，日方需進一步加強與相關國家的安全保障合作。

石破茂表示，越南和菲律賓在印太地區穩定中扮演重要角色，日本與東南亞的合作極為重要。對於美國特朗普政府的關稅政策，石破茂指美日經濟都受到很大影響，會在越南和菲律賓聽取日本企業的意見和擔憂。石破茂將先到訪越南首都河內，與越共中央總書記蘇林、總理范明政會談，將把越方列為「政府安全保障能力強化支援」對象，同時尋求推進貿易和投資的經濟合作。他之後會轉往菲律賓，明日將與總統小馬可斯會面，確認啟動允許交換機密訊息的《軍事情報保護協定》締結談判，以及就展開《物資勞務相互提供協定》談判達成共識。

日政要參拜靖國神社 惹朝狠批 北韓朝中社昨日發表評論譴責日本政要向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品，批評是重走軍國主義路線的行為。評論稱，日本政界人士每年例行獻祭或參拜，集中揭露其企圖將軍國主義散播至日本列島的野心。日本透過成立綜合作戰司令部、部署遠程導彈、修憲等，對侵略大陸的法律、制度和軍事準備已接近尾聲。