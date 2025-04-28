完全收復庫州邊境 俄首認獲北韓派兵

指烏7.6萬死傷損7700軍備 烏稱戰況嚴峻仍堅守陣地 經歷近9個月戰鬥，俄軍前日宣布完全收復庫爾斯克州邊境地區。俄羅斯國防部第一副部長、總參謀長格拉西莫夫首次證實，北韓派兵支援解放庫爾斯克州行動，為擊潰烏軍提供重要幫助。俄羅斯總統普京祝賀參戰的俄軍官兵，稱戰事為俄軍在其他重要戰區取得進一步勝利創造條件，將深遠影響整個戰線態勢。

格拉西莫夫以視像方式向普京匯報，稱俄軍當天從烏軍手上解放最後一個定居點戈爾納爾村，徹底擊潰入侵的烏軍。當俄軍發動進攻時，烏軍防線崩潰並因分割包圍而逐個殲滅。根據俄朝《全面戰略夥伴關係協議》，支援俄軍的北韓官兵在戰鬥中表現出高度專業質素，展現堅忍不拔、勇敢精神和英雄氣概。烏軍付出超過7.6萬人傷亡代價，損失7,700多件武器裝備，包括412輛坦克、340輛步兵戰車、314輛裝甲輸送車、以及約2,300輛其他類型的裝甲戰鬥車輛。

控制毗鄰烏地近百平方公里 格拉西莫夫表示，目前庫爾斯克州19個定居點的地雷已清除，俄軍正搜索和清剿隱藏在邊境森林地帶的烏軍殘兵，並殲滅別爾哥羅德州波波夫卡地區的烏軍破壞和偵察小組。俄軍在庫爾斯克州毗連的烏克蘭蘇梅州開闢安全區，解放4個定居點，共控制90多平方公里土地。

普京聽取格拉西莫夫的報告後，認為烏克蘭的軍事冒險行動徹底失敗，解放庫爾斯克州令烏克蘭新納粹政權終結更近了一步。烏軍最具戰鬥力及裝備西方武器的部隊損失慘重，將對整個戰線產生影響。普京讚揚表現出色的俄軍部隊，包括空降軍、海軍步兵及國家近衞軍。

52庫州平民仍被烏克蘭扣留 俄羅斯人權事務專員莫斯卡利科娃（Tatyana Moskalkova）稱，烏克蘭仍然扣留52名庫爾斯克州平民，違反國際慣例。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指出，《全面戰略夥伴關係條約》設想俄朝採取一切可用手段相互提供軍事援助，相信兩國關係將繼續加強和發展。

烏克蘭總參謀部強調，庫爾斯克州的戰鬥持續。儘管戰況嚴峻，烏軍各部隊仍堅守既定陣地執行任務，並以各種武器對敵人實施有效火力打擊，同時積極防禦。聲明否認烏軍受到包圍，俄方所指庫爾斯克州敵對行動結束純屬宣傳，烏軍在俄羅斯別爾哥羅德州局地的戰鬥持續。

去年8月，烏軍越境突襲庫爾斯克州，迅速佔領上百個定居點和近1,300平方公里土地；但隨着戰線拉長及俄軍加強反擊，烏軍佔領區上月9日僅剩下280平方公里，面積縮水四分之三。有分析認為，烏軍若在庫爾斯克州陷入包圍或被迫撤退，或讓烏克蘭在談判中地位更加不利。本報綜合報道