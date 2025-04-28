上市通訊公司實控人離婚 前妻分走近值4億股份

【本報綜合報道】山東省青島市上市公司鼎信通訊實控人王建華2017年與妻子協議離婚時分割公司股份，但因未對外披露而令公司受行政處罰。鼎信通訊上周五確認王建華向妻子轉讓9.29%股份，市值約3.68億元（人民幣‧下同，約3.92億港元）。

鼎信通訊公告稱，收到公司控股股東王建華通知，其於2025年4月24日收到山東省青島市城陽區法院的《民事調解書》，與前妻張啟就離婚後財產分割事項達成一致。王建華同意將持有公司9.29%，即約6,059萬股股份過戶登記至張啟名下。協議簽訂後，雙方之間離婚後涉及的全部財產糾紛一次性解決，再無任何糾紛。

未對外披露 去年罰218萬元 王建華2017年1月與張啟簽署《離婚協議書》。2024年5月，鼎信通訊因未及時披露公司被國家電網暫停中標資格和實際控制人王建華離婚分割股份，收到青島證監局《行政處罰決定書》，對公司給予警告並處以70萬元（約74萬港元）罰款，對公司相關責任人員給予警告並處以合計205萬元（約218萬港元）罰款。