南沙方艙醫院拆售 貨櫃屋單價逾3000

僅使用半個月 閒置近3年 廣州南沙健康驛站項目（南沙方艙醫院）曾是廣東最大規模的防疫隔離臨時安置場所，投入使用半個月便因防控政策轉變而棄用。方艙醫院閒置近3年後，近日開始分拆出售，單個貨櫃屋售價約3,000元（人民幣‧下同，約3,194港元）。

方艙醫院位於南沙區萬頃沙鎮義和圍，由中建四局負責總承包管理，分為3個地塊。醫院總佔地面積約81萬平方米，建築面積54.7萬平方米，有兩萬個房間及逾8萬個床位。施工工程從2022年11月12日開始，10天後全部建成，同月28日晚迎來首批新冠病人住。

3公司投得 總額破億元 隨着允許居家隔離的「新十條」於2022年12月7日公布，最後一批新冠病人於同月13日離開，代表廣州速度和驕傲的南沙方艙醫院便完成了使命。方艙醫院的物品今年2月28日由南沙市政工程公司掛牌拍賣，上月31日由3間公司分別投得，總金額超過一億元（約1.06億港元），較起拍價高一倍。3間公司近日拆售貨櫃屋和內部配套設施，其中電熱水爐每個300元（約319港元）、不銹鋼晾衫架每個40元（約42港元）、摺櫈每個14元（約14.9港元）。

銷售人員表示，方艙醫院內部設施基本上沒用過，非常划算。買家多是附近做小生意的居民，也有市民專程來「淘寶」。有買家指貨櫃屋「不但便宜，而且幾乎是全新的，結構又結實，拿回去改個倉庫、舖子都很合適」。本報綜合報道