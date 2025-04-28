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疑煞掣失靈 台貨車撞21車9傷
台灣台中市沙鹿區昨日發生連環車禍，一輛貨車高速下坡時失速，追撞數百米，撞毀前方11輛電單車及10輛轎車，造成9人受傷，其中一人危殆。目擊者聽聞巨響後衝出門外查看，發現貨車高速衝過路段，認為司機根本沒有煞車，估計貨車煞車完全失靈。（綜合報道）
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