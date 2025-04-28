台翁倒斃水塔 住戶飲屍水2天

台灣台北市大安區敦化南路一處公寓上周五發生一宗命案，一名77歲黃姓老翁被發現陳屍公寓頂樓水塔內。有住戶因此喝了兩天的屍水，造成10多戶住戶感到驚恐，警方初步懷疑老翁可能是不慎跌入水塔造成憾事。家屬向警方表示，黃男精神狀況不佳、時有幻覺。（綜合報道）