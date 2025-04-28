海關罰沒物資網上拍賣 東京迪士尼周邊9倍價成交

【本報綜合報道】山東華信國際拍賣有限公司近日舉行一宗海關罰沒物資網上拍賣，已於上周五結束。其中一批日本東京迪士尼周邊產品備受網民關注，經60輪出價由一名在廣東深圳經營抓娃娃機生意的男子，以逾28萬元（人民幣‧下同，約30萬港元）價格拍下，成交價接近起拍價的9倍。

京東資產交易平台頁面訊息顯示，迪士尼周邊物品包括16件鑰匙扣、34件髮帶、32件髮飾及653件玩偶。物資處置機構為濟南濟南機場海關，由山東華信國際拍賣店送拍，起拍價僅3.2萬元（約3.4萬港元）左右，競拍價由12萬（約12.7萬港元）攀升至28萬元才落錘拍出。

買家指有稀缺限定款 競拍成功的買家劉先生（化姓）表示成交價格「沒那麼重要」，並打算透過店內活動送出。早前有網民發貼稱，其中最貴的有271隻LinaBell玩偶稀缺限定款，價值超過1,000元（約1,060港元）一隻，總值或超過27萬元（約28.6萬港元）。