殘殺變性人挖內臟 擬離泰華漢機場落網

供稱以為是女人 付1840元肉金 泰國一名中國籍男子涉嫌上周在春武里府邦拉蒙縣農普魯鎮殺害一名泰國變性人，更挖出死者心臟及胸部矽膠等，同時毀爛對方下體，直至前天準備在曼谷蘇凡納布米國際機場出境時落網。他已被押返春武里府芭堤雅接受盤問，期間曾辯稱「只想玩弄屍體」。

切走心肺 下體被毀 芭堤雅警方前天早上接報，某公寓單位內發現一具遺體，隨後證實死者是25歲變性女子沃拉南（Woranan Pannacha），正赤裸仰臥浴室之內，身上多處被銳器割傷，傷口自頸部延伸至下腹，心臟等內臟及矽膠同時遭取出堆放體外，左肺亦被切除，右肺失蹤，下體被毀，現場滿地血漬，有曾經沖洗痕迹。在房間內，警員亦發現一個裝滿衣服、剪刀及其他工具大袋。

公寓管理員供稱，單位前天凌晨2時左右曾經傳來中國男子與變性女子激烈爭吵聲音，其中變性女子曾呼喊「放開我，不要傷害我」，約一小時後停止。他補充，由於有其他住客反映有異味，於是前往涉事單位敲門，不過無人應門，遂用後備鑰匙開門，最終驚見遺體。

經調查，涉案中國男子是42歲的付同遠，來自中國湖北省，曾多次以遊客身份赴泰，由上周五起租屋一周。警方初步相信，付同遠上周五下午把死者帶回公寓，直至翌日凌晨在房內發生激烈打鬥，之後帶同行李匆忙離開。

要求退款 爆發衝突 在同一天，付同遠試圖通過蘇凡納布米國際機場離境，準備乘搭飛機返回中國，卻因面部有明顯傷痕而被攔下。他落網後供稱上周五晚上結識死者，雙方透過微信交換聯繫方式，起初以為對方是女性，談妥支付8,000泰銖（約1,840港元）肉金。他續稱死者上了床後反抗，於是要求退還一半費用，雙方爆發激烈爭執，演變成為肢體衝突。本報綜合報道