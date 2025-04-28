主辦方稱逾25萬人 赴反賴清德集會

【本報綜合報道】國民黨和台灣民眾黨上周六在台北凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，主辦單位宣稱逾25萬民眾參與，紛紛高呼「賴清德下台」。國民黨主席朱立倫表示，距離賴清德就職滿一年只剩24天，會於5月20日後開始全民罷免賴清德。國民黨立法院黨團總召傅崐萁也宣布，屆時將會提出罷免案。

國民黨擬提全民罷免 立法院院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台灣大學前校長管中閔，以及14位縣市首長、國民黨立委、各縣市議會議長與議員等到場宣講。韓國瑜表示，台灣頭上有3把刀，美國的「關稅刀」，大陸軍演的「武統刀」，民進黨用全台資源罷免在野黨立委的「罷免刀」。黃國昌表示，去年賴清德要台北地檢署「綁走」民眾黨前主席柯文哲、衝進民眾黨中央黨部搜查，目標是要讓台灣成為一個「順賴者昌、逆賴者亡」的地方。賴清德政府要搞大獨裁，但民眾黨會參戰到底。

賴支持度現死亡交叉 最新民調顯示，賴清德的執政表現不滿意度大於滿意，是他上任以來兩項數據首次出現「死亡交叉」。賴清德的執政表現滿意度從上個月55.6%跌至47.1%，不滿意度從40.6%升至47.3%。此外，有57.9%的民眾認為政治力介入檢調機關辦案。