離境退稅政策調整 200元人民幣可申請

移動支付可操作 擴大商店覆蓋 中國商務部等6部門昨日發布關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知，包括離境退稅起退點從500元（人民幣‧下同，約532港元）下調至200元（約213港元），現金退稅限額上調至兩萬元（約2.13萬港元），並推動通過移動支付、銀行卡、現金等多種方式提供退稅服務。

通知由商務部、財政部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局、中國民航局聯合發布，要求各地區優化離境退稅商店布局、放寬離境退稅商店的備案條件、下調離境退稅起退點、提升退稅商品的供給水平、優化離境退稅辦理流程、優化退稅代理機構服務、優化離境退稅支付服務、優化離境退稅資訊服務。

現金退稅限額上調 通知鼓勵各地區在大型商圈、步行街、旅遊景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等增設退稅商店，擴大退稅商店覆蓋面。通知指導退稅商店增加老字號產品、中國消費名品、智能產品、非遺產品、工藝美術產品、地理標誌產品、文化創意產品、名優特產、體育用品等優質產品供應。允許納稅信用級別為M級以上的企業、設立不到一年的新開商店等申請成為退稅商店。

即買即退推至全國 通知提出，把離境退稅「即買即退」服務措施推廣至全國，鼓勵具備條件地區對退稅物品封裝打碼，為海關免拆封驗核提供便利。支持退稅代理機構與離境口岸隔離區內的貨幣兌換點、境外旅客服務中心等合作辦理退稅業務，並為境外旅客提供退稅商店查詢、退稅業務諮詢等一站式資訊服務。同時，強化部門協作，加強風險訊息共享，嚴厲打擊騙取退稅、違規倒賣等違規違法行為。

通知要求各地區完善工作機制，創新工作舉措，不斷提高離境退稅服務質量和水平。尚未實施離境退稅政策的地區，要加強統籌謀劃，盡快啟動相關工作。本報綜合報道