秦漢時戰火焚嶺南 水松林滅頂災難

【本報綜合報道】中國科學院廣州地球化學研究所科學家團隊上周四公布最新研究成果指，利用孢粉紀錄、年代數據和沉積學證據等，成功證明2,000多年前秦漢時期在珠三角地區曾發生火攻戰爭，造成珠三角地區水松森林消亡。

研究顯示，珠江三角洲地區曾廣泛分布水松為優勢種沼澤森林，在全新世晚期突然消失，樹木直至20世紀70、80年代才再在當地泥炭層被人發現。泥炭層上部許多直立水松樹樁頂部發現有燃燒痕迹，與《史記‧南越列傳》中，漢征南越中火攻番禺（今廣東廣州）記錄一致，用火事件也被當地木炭重建記錄所佐證。

珠三角生物多樣性喪失 研究指，水松森林系統消亡發生在距今約2,100年前，與秦征百越（公元前221至214年）及漢征南越（公元前111年）兩次戰爭行動相脗合。此外，孢粉中禾本科植物及先鋒植物比例顯著增加，印證人類活動增強，可能是秦、漢帝國為鞏固勝利成果進行大規模人口遷移，以及引入先進農業技術結果。

該研究提出，水松森林消亡標誌人類活動開始導致珠三角地區生物多樣性喪失，但環境科學研究中常忽視，古戰爭及其帶來人類活動激增事件，會對脆弱生態系統產生深遠影響。