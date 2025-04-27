環球時興：家居變身咖啡館 手工製作慳成本

【本報綜合報道】不少人每天早上需要靠喝咖啡提神，但咖啡店和手搖飲料店的咖啡等飲料價格並不便宜。面對高昂的外賣咖啡價格，外國影音平台近日掀起一股「家庭咖啡館」熱潮。年輕人將自家廚房改造成溫馨咖啡廳，自製菜單和糕點，甚至穿上圍裙扮演咖啡師，不僅能節省額外開銷，還能享受手工製作的樂趣。

自由發揮 招待友人 有網民在平台分享相關影片，示範自製冰咖啡的過程，呼籲其他人也嘗試在家中自行煮咖啡，享受全程自由發揮的體驗。另有人與朋友舉辦「咖啡館之夜」，製作出一張菜單和多種點心，營造出咖啡廳氛圍。更有來自美國的網民「natebakedthis」將這變成一種聯誼活動，每月都將公寓改造成咖啡廳招待朋友，所有餐點皆為手作，獲網友稱讚他溫暖又用心。

儘管在家煮咖啡並非新概念，但許多年輕人現在透過設計創意菜單及社交分享，令這一省錢行為變得更時尚。該趨勢亦反映出人們在對抗通脹時，能充分運用想像力和創造力，並打破了年輕人「揮霍」的刻板印象。