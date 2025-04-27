化石提取膠原蛋白 DNA製出暴龍皮革

英美荷合力研發 有望成奢侈品典範 英國傳媒前日報道，美國一間創意機構與荷蘭生物科技研究公司及英國皮革公司合作，計劃利用暴龍的脫氧核糖核酸（DNA），研發出全球首款暴龍皮革，未來可能用於製作手袋、外套甚至汽車座椅，目標於今年底前推出。

目標年底前推出 研究團隊從1988年於蒙大拿州發現的暴龍化石中提取膠原蛋白樣本，並透過基因工程與組織培養技術，人工重建暴龍的完整膠原蛋白序列。科學家隨後將該些序列植入實驗室培育的皮革細胞中，使其生長成類似真皮中層的膠原蛋白網絡，最終形成「暴龍皮革」。

參與研發的生物科技研究公司行政總裁米切爾（Thomas Mitchell）表示，這項技術結合基因組與蛋白質工程，能設計出「受史前生物啟發」的全新材料。而有份參與的創意機構全球創意總監科爾斯滕（Bas Korsten）則強調，暴龍皮革是將過去生物學應用於未來奢侈品的典範。

生物降解免虐畜 除了創新，團隊還看重其環保優勢，指出傳統皮革生產涉及森林砍伐與形成有害化學物質，而實驗室培育的暴龍皮革不僅可生物降解，還能避免動物虐待問題，同時保有傳統皮革的耐用性與可修復性。創意機構此前曾主導類似研究，科學家嘗試用相似技術培育出長毛象肉，不過後因安全疑慮未敢食用。本報綜合報道