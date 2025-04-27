日翁駕車墜坑近90日 當局下月始啟動搜救

【本報綜合報道】今年1月28日，日本埼玉縣八潮市有一處路口發生路面塌陷事故，導致一輛途經貨車墜入坑中，74歲的男性司機被困。截至上周五，事故已過去88天，當局仍未能把貨車撈起，亦尚未正式宣布司機死亡。埼玉縣政府近日宣布，預計5月中旬啟動搜救工作，而周邊下水道系統的全面修復及安全加固工程，則預計需要5至7年時間完成。

修復加固工程須5至7年 埼玉縣稱，此次坍塌導致直徑4.75米的主下水管道嚴重受損，需更換新管道，並對周邊約兩公里範圍的管道進行復線施工。該區域是流域內12個城鎮的污水匯集樞紐，下游還有其他破損管道。此次大規模修復工程將建設備用管線，為未來維修檢查提供替代路線。

統計顯示，日本每年發生約一萬宗道路塌陷事故，當中逾2,600宗是由下水道破裂直接引發的。面對龐大的基礎設施翻修需求，日本各地政府普遍上調水費，全國平均漲幅在5%至30%之間，個別地區甚至出現40%的大幅調價。