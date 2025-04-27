愛潑斯坦案受害人 羅伯茨澳洲自殺命殞

最早籲提刑事指控 鼓舞其他女性站出來 美媒上周五報道，美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦一案中的知名受害人羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre），在澳洲西澳省尼爾加比（Neergabby）自殺身亡，終年41歲。家屬指出，羅伯茨是對抗性侵的戰士，但壓力沉重到令她無法承受。

無法承受沉重壓力傷害 羅伯茨的家屬上周五向美媒發聲明指，懷着無比悲痛的心情宣布，羅伯茨上周四晚在尼爾加比的農場去世，她一生都是性虐待和性販賣的受害者，最終自殺身亡。聲明指出，羅伯茨是打擊性虐待和性販賣鬥爭中的英勇戰士，她是照亮眾多幸存者的光明，惟虐待造成如此沉重的傷害，以致她沒法承受。

西澳省警方表示，他們上星期五晚接到報案，指一名41歲婦女在尼爾加比的一處住宅內死亡。警方說，急救搶救死者無效，並排除了他殺的可能性。羅伯茨生前在尼爾加比生活了數年，她以往在美國佛羅里達州長大，童年生活充滿坎坷。羅伯茨指自己曾遭一位家庭朋友的虐待，導致她人生陷入惡性循環，一度流落街頭。

羅伯茨是最早、最強烈呼籲對愛潑斯坦及其幫兇提起刑事指控的人之一，並向執法部門提供關鍵訊息，促成對愛潑斯坦前女友吉絲納（Ghislaine Maxwell）的調查和之後的定罪。羅伯茨曾稱自己17歲時，在愛潑斯坦安排下遭英國安德魯王子性侵；安德魯否認自己是愛潑斯坦的同謀，2022年二人傳出達成庭外和解。其他愛潑斯坦案受害者感謝羅伯茨，給她們勇氣說出真相。

上月底曾經歷嚴重車禍 在今年3月底，羅伯茨於社交網透露自己經歷了一場觸目驚心的嚴重車禍後出現腎衰竭，醫生告知她只餘下4日生命。她當時附上了一張自己在病榻上的照片，並寫道：「今年的新年是最糟糕的開局，當一個校巴司機以110公里的時速向你撞來，不管你的車用的是甚麼物料，都可能和鐵皮罐頭一樣。」本報綜合報道