境外人士圖左右大選 星洲下令社媒屏蔽

【本報綜合報道】新加坡內政部和選舉局上周五晚發聯合聲明，指發現一些馬來西亞政治人物和新加坡前公民等境外人士試圖影響本屆大選，觸犯國會選舉法令，資訊通信媒體發展局（IMDA）已要求Facebook母公司Meta屏蔽有關貼文。

劍指馬國政客

發表涉事貼文者，包括馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）總財政依斯干達、曾在內部安全法令下被拘留的前新加坡公民楚菲卡，以及轉發楚菲卡貼文的伊斯蘭黨雪蘭莪州青年團團長蘇克里。當局說，依斯干達在貼文中對本屆大選一名候選人表示支持；楚菲卡則以用戶名「Zai Nal」發文，指摘數名星洲馬來回教議員無法代表回教社群利益，並指星洲回教社群不需要更多無法代表社群觀點的馬來議員。