倘與伊朗未達協議 美稱或帶頭開戰

【本報綜合報道】美國和伊朗代表昨日在阿曼舉行第3輪核問題高層談判，雙方均表示，先前的會談已取得進展。美國總統特朗普日前受訪稱，如不能與伊朗達成協議，或帶頭對該國開戰；伊朗外交部發言人昨日表示，核談判不討論防禦和導彈問題。另外，伊朗南部阿巴斯港一倨貨櫃碼頭昨日發生爆炸，大量建築及車輛受損，造成4人死，逾500人傷；當局指爆炸與煉油廠、油箱或配送設施無關。中國駐阿巴斯總領館獲悉，3名中國公民在爆炸中輕微擦傷，經治療後已無大礙。

伊朗外長阿拉格奇率領的代表團上周五抵達阿曼首都馬斯喀特，美方代表團則由美國總統中東問題特使威特科夫率領。在首席談判代表舉行間接會談前，專家層級將開始起草潛在核協議的框架。伊方指出，談判取得進展需要美方展現善意、認真態度和現實主義。阿拉格奇本周對談判進程表示謹慎樂觀，稱如美國對伊朗的唯一要求是不擁有核武，這是可實現的。特朗普受訪則稱，美伊兩國有望就伊朗核問題達成新協議，但伊朗有的時間不多。他又否認自己斷然阻止以色列打擊伊朗，但認為可在不進攻下達成協議。