美特使4度晤普京 商俄烏面談可能性

月內第2次 長約3小時 俄羅斯總統普京上周五在莫斯科再與美國中東問題特使威特科夫會面，商討烏克蘭局勢。俄方形容會晤具建設性；美國總統特朗普同日表示，威特科夫與普京舉行了一次很好的會晤，俄羅斯和烏克蘭非常接近達成停火協議，敦促雙方舉行高層會面。

今次是普京與威特科夫今年來第4次會面，也是今個月內第二次。俄羅斯總統助理烏沙科夫說，普京與威特科夫的會談長約3小時，討論了俄羅斯與烏克蘭代表恢復直接談判的可能性。烏沙科夫形容會晤有用及具建設性，令俄美在烏克蘭及其他國際問題的立場進一步靠攏。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，威特科夫在會面中向普京轉交了特朗普的信件，普京亦委託威特科夫向特朗普轉交信件。另外，克里姆林宮發布普京與威特科夫握手問候的片段，普京罕有以英語回應，指自己很好，感謝問候。

特朗普：烏永不可能入北約 特朗普同日在旗下社交平台Truth Social發文稱，這是跟俄羅斯和烏克蘭會談的美好一天，俄烏非常接近達成協議。他又認為，兩國非常高的階層現在應該會面，以完成這項協議。另外，特朗普受訪指，烏克蘭永不可能加入北約，又將俄烏衝突升級歸咎於其加入北約的意願，與俄方說法一致。

特朗普指從首天起就認為，引發戰爭的原因是烏方開始談論欲入北約，如沒提出這個問題，戰爭可能根本不會開始。被問及自己曾聲稱能在就職首天結束戰爭時，他稱這是比喻也是誇張，大家都知道那是開玩笑，但他真的想表達戰爭會結束，又重申其政府希望烏方放棄入盟。

俄烏戰況方面，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫昨日表示，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫向普京匯報了庫爾斯克州特別軍事行動情況，指出已全面控制庫爾斯克地區。惟烏軍隨後反駁稱，俄方說法不實，烏方在該地區的行動仍在持續。

另有美媒報道，美國中央情報局發言人上周五證實，中情局高官加利納（Juliane Gallina）的兒子格洛斯（Alexander Gloss）去年在俄烏衝突中作戰時死亡，終年21歲。

中情局高官子疑為俄作戰亡 當局認為其死是家族私事，與國家安全無關。發言人未說明格洛斯為何方作戰，但有媒體指他是為俄方作戰。本報綜合報道