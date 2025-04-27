華重申未磋商關稅 促美勿訛詐

【本報綜合報道】內媒昨日報道，中國駐美國大使館發言人回應美方就關稅問題與中方對話的提問，稱有關言論純屬混淆視聽，重申中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議；敦促美方糾正錯誤，停止威脅訛詐。

發言人指出，這場關稅戰是美方挑起的，「解鈴還須繫鈴人」，如美方真的想通過對話談判解決問題，就應該徹底取消所有對華單邊關稅措施，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。發言人強調，相互尊重、和平共處、合作共贏是新時期中美兩國的正確相處之道，一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也行不通。