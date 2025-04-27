美促華實質讓步 否則不減關稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周五表示，除非中國有實質行動讓步，否則他不會調低對中國的高額關稅。他指出，如中國向美國產品開放市場，那將是一個重大勝利，但認為中方根本不想開放。

冀中國進一步開放市場 在飛往意大利羅馬途中，特朗普在總統專機空軍一號上受訪指，肯定貝森特說美方不會單方面降低關稅稅率的說法，強調不會輕易撤掉那些關稅，除非中國給美國一個夠有分量的回報。

特朗普又稱，希望中國能對美國企業和產品進一步開放市場，讓中國市場自由一點，讓美國可以進入經營。他指出，這是美方一直想要的，他們當時差一點就談成，但後來中方又反悔。他不確定會否再要求中國開放市場，因對方不希望開放市場，但他透過關稅政策有機會打開。白宮發言人萊維特表示，華府持續與中方進行磋商，特朗普對達成公平的貿易協議仍然感到樂觀。

稱已與多國達200項協議 另外，《時代雜誌》日前對特朗普進行議題廣泛的訪談，於上周五刊登報道內容。特朗普表示，已就關稅達成200項協議。不過他不願意詳述已經跟哪些國家達成協議，以及條件為何。