美烏總統一對一會晤15分鐘

【本報綜合報道】一眾昨天出席天主教已故教宗方濟各葬禮儀式政要中，包括美國總統特朗普及烏克蘭總統澤連斯基，外界難免期待兩人會否碰面。白宮及基輔證實，兩人曾在儀式舉行前一對一會晤，持續約15分鐘左右，是雙方2月在華盛頓鬧翻後首次。

烏克蘭總統辦公室首先公布，澤連斯基昨天在梵蒂岡聖伯多祿大教堂與特朗普舉行會談。由照片可見，兩人分別坐在椅子近距離對話，澤連斯基沒有穿上西裝。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克同時發布另一張照片，只見澤連斯基正與特朗普、法國總統馬克龍及英國首相施紀賢站在一起，圍成一圈交談。

同意日內再次對話 當葬禮儀式結束後，澤連斯基在網上社交平台形容與特朗普對話具有象徵意義，期望雙方曾經討論範疇能夠取得成果。烏方補充，兩人同意日內再次對話。白宮事後亦形容，是次會晤富有成效。

特朗普結束行程後，即登上總統專機空軍一號離開，僅稱即將會見多名外國領導人。澤連斯基前天重申克里米亞半島屬於烏克蘭，對此立場無變。