多國政要40萬民眾 送別教宗方濟各

葬禮於梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行 天主教88歲教宗方濟各上周一因病逝世，葬禮儀式於梵蒂岡時間昨晨10時（香港時間昨午4時）在聖伯多祿大教堂堂前石階舉行，由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主持。包括美國總統特朗普在內多國政要與40萬名民眾齊聚聖伯多祿廣場、附近一帶及意大利羅馬，親自送別方濟各返回天家。

踏入昨晨10時左右，兩百多名樞機在聖伯多祿大教堂排成左右兩行，多人之後抬起方濟各靈柩，暫時放在堂前石階。一眾樞機之後步出戶外，坐在面向聖伯多祿大教堂左方，右方座位屬於來自世界各地官方代表團，出席者包括特朗普及第一夫人梅拉妮亞、阿根廷總統米萊、意大利總理梅洛妮、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席萊恩、英國王儲威廉王子及首相施紀賢等。

除了樞機及獲邀來賓，約5萬名民眾齊聚聖伯多祿廣場，現場擠得水洩不通。根據梵蒂岡統計，20萬人在廣場附近一帶聚集，另有15萬人在羅馬送別方濟各，總數多達40萬。有人雙手合十，或用手抹去面上眼淚，甚至跪在地上，另有小女孩手持方濟各照片到場。

樞機團長讚生前敞心扉 當讀經儀式結束後，雷樞機在講道期間讚揚方濟各是眾人教宗，生前曾向大眾敞開心扉，之後宣讀信友禱文。多名神職人員隨後分別以意大利語、法語、阿拉伯語、葡萄牙語、波蘭語、德語及普通話宣讀禱詞，其中普通話是首次在教宗葬禮儀式上出現。

雷樞機之後開始舉行聖餐儀式，一眾神父隨後向群眾分發麵包及酒，在場政要亦紛紛做出和平手勢，其中特朗普曾與馬克龍握手。當踏入葬禮儀式尾聲，雷樞機向方濟各靈柩灑上聖水等，棺木之後獲抬回聖伯多祿大教堂。

運往羅馬聖母大殿安葬 直至當地中午12時30分（香港時間昨天傍晚6時30分）左右，方濟各靈柩由一輛白色後座無頂靈車運往安葬地點，即意大利羅馬聖母大殿，大批民眾沿途送別。在一群貧困及有需要人士迎接下，方濟各靈柩終於抵達目的地。

在舉行葬禮儀式前，教廷前晚曾在聖伯多祿大教堂舉行封棺儀式，同樣由雷樞機主持，參與者包括方濟各家屬。禮儀人員先用白布遮蓋方濟各面部，教宗禮儀處禮儀長拉韋利總主教宣讀一份記載教宗生平事迹公證書後放入靈柩，再由工作人員封棺，整場儀式維持一小時左右。本報綜合報道

信眾瞻仰教宗方濟各遺容。 教宗葬禮流程一覽 民眾聚集在聖伯多祿大教堂附近送別教宗。（Getty Images圖片） 神職人員抬起方濟各的靈柩。