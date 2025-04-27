疑發電廠放水 網紅河灘水漲4死

【本報綜合報道】雲南昭通市魯甸縣有網紅河灘水位本月19日突然急劇上漲，致使4人被困河道中。事件導致4人身亡，死者中有3人是施救者。多名網民隨後在社交平台發文悼念昭通市退役軍人夏華，在河道施救期間發生意外，倒臥在河水中，最終被救起時已不幸身亡。

包括3名施救者 有退伍兵 事隔多日後，上周五有救援人員表示，魯甸縣牛欄江關溜村附近河灘近期水位很淺，有不少人前去遊玩，但事發當日的河灘突然漲水且水流湍急，岸邊眾人正用繩子拉一人上岸。救援人員續稱，被拉上岸的人名叫夏華，他當時發現有人被困河灘後，腰上綁上繩子下水救援，但在營救過程中發生意外。現場也有多名受困者被拉上岸，但也有人被水流沖走。

原來涉事河灘是網紅打卡點，但不屬於已開發景區，當地政府工作人員呼籲，近期因安全管理暫時不能前往河道。也有消息指，河道突然漲水是天花板水力發電廠突然放水所致，發電站相關負責人得悉內媒問及此事即掛斷電話。魯甸縣政府新聞辦主任回應稱，此事還在調查核實當中，目前還沒定性，會對罹難者家屬負責。魯甸縣委政法委工作人員亦表示，關於夏華的見義勇為評估工作正在進行中。