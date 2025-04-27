山西酒店搞假消防 灑水器未駁管道

消防栓接自來水管 品牌方被指審核加盟店不力 內媒上周五報道，中國經濟型連鎖酒店7天酒店旗下位於山西省太原市的一間加盟酒店，近日被爆出消防設施嚴重造假，所有房間的消防灑水器均未連接管道，消防栓竟連接自來水管，完全無法滅火。據悉，該酒店自2021年裝修營業以來，一直未辦理消防證，屬違法經營。

一直未有辦理消防證 涉事酒店為太原市7天酒店（機場南站店），酒店現經營人尹平（化名）稱，前年接手時原轉讓人秦×聲稱手續齊全，酒店於2021年6月與7天酒店簽署授權協議，此後正常經營了4年。直到去年10月一個消防灑水器脫落，尹平才發現隱患。當他仔細檢查後，發現灑水器所安裝的孔洞內竟然沒有連接任何消防管道。他再檢查其他房間和走廊的灑水器，也都是擺設。

當地消防部門證實，該店從未通過消防安全檢查，但該酒店事前竟通過7天酒店的工程驗收並獲得品牌授權。按《建築防火通用規範》，旅館建築應設置火災自動報警系統，而任一層建築面積大於1,500平方米或總建築面積大於3,000平方米的旅館建築，還應設置自動滅火系統。涉事酒店是一幢單獨的建築，一共6層、每層約10間客房，總計50間客房，總建築面積肯定超過3,000平方米，按理是要安裝火災自動報警和滅火系統。

頂手人起訴原經營者 內媒記者調查發現，7天酒店加盟審核存在漏洞。對於沒有消防證為何能獲得授權，其工作人員稱，加盟只審核消防證，不看真假，甚至暗示可透過假證蒙混過關。尹平現已起訴7天酒店（深圳）有限公司及涉事酒店原經營者秦×，案件已獲法院受理，正待開庭。

有內媒指出，這不得不讓人懷疑，品牌是不是只管賺加盟費，對酒店消防安全問題根本不關心；又謂如果這是一種慣性操作，還有多少酒店搞「假消防」。報道強調，一家消防不過關的酒店為何正常經營了4年，當地有關部門要好好梳理下問題出在哪，對相關責任人該追責要追責。本報綜合報道