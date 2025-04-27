王毅晤塔吉克外長 斥美國單邊霸凌

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅上周五在哈薩克斯坦阿拉木圖會見塔吉克斯坦外長穆赫里丁。王毅強調，中方堅決反制美方單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護國際社會共同利益，願同各方一道，共同維護自由貿易，反對保護主義，捍衞國際公平正義。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中塔全面合作不斷取得積極成效，中方堅定支持塔方走符合國情的發展道路，堅決反對任何勢力幹涉塔內政，將紮實落實中央周邊工作會議精神和部署，同塔方進一步鞏固戰略互信、深化發展融合、擴大友好交往，助力各自現代化和繁榮振興。

塔方支持一帶一路 穆赫里丁則表示，塔方願同中方用好雙邊合作機制，共建「一帶一路」，加強立法機構、地方合作、人文交流，擴大經貿投資、互聯互通、電子商務、產能產業、綠色轉型、醫療制藥等各領域合作；歡迎更多中方企業赴塔投資興業，挖掘更多創新合作增長點。

雙方就多邊合作交換了意見，將共同支持上海合作組織、中國—中亞機制發揮更大作用，加強邊境防控和反恐合作，維護地區安全穩定。王毅表示，中方樂見塔方在國際地區事務中發揮更大作用，支持塔方舉辦首屆國際冰川保護高級別會議。