中國瑞士外長會面 允升級自貿協定

【本報綜合報道】中國外交部發布消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅上周四在北京會見來華工作訪問的瑞士聯邦委員兼外長卡西斯。卡西斯會後向內媒指出，瑞中都願升級自貿協定，強調關稅戰沒有任何好處，甚至對美國也沒有。

王毅表示，中瑞雙方要加快推進自貿協定升級談判，用好各類對話機制，凝聚更多合作共識。中方歡迎更多瑞士企業來華投資興業，期待瑞方繼續為中資企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。他又指，面對當前不確定、不穩定的國際形勢，中瑞作為多邊主義和自由貿易的堅定支持者，應共同應對逆全球化挑戰，共同捍衞各國正當權益，共同維護國際經貿秩序和國際關係基本準則，決不能允許世界倒退回叢林法則。

「關稅戰對美也沒好處」 卡西斯在記者會上表示，瑞士堅決反對貿易保護主義，美國單方面挑起的關稅戰在全球帶來不確定性，如發生了一場地震，大家都得重新找個能站得住的位置。他認為，解決貿易爭端應回到多邊主義框架下，目前世貿組織等多邊機構無法完全發揮作用，但他們需重新凝聚共同力量。他提到，作為與歐盟有特殊關係的經濟體，瑞士樂見歐盟與中國達成自由貿易協定。