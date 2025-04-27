潘功勝：美濫施關稅 毀全球經濟

會議認為，近期貿易緊張局勢加劇，導致不確定性和市場波動，給經濟增長和金融穩定帶來風險。潘功勝指出，美國濫施關稅嚴重衝擊全球經濟秩序，同時引發全球金融市場劇烈波動，發達經濟體尤為嚴重，對全球金融穩定造成威脅，對新興市場經濟體和發展中國家構成嚴峻挑戰。他強調，各國要支持多邊貿易體系，推動經濟全球化朝更開放、包容、普惠、均衡方向發展，共同促進全球經濟金融穩定。中方願進一步深化與基金組織合作，支持該組織在維護全球經濟金融穩定方面發揮更大作用。