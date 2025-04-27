「華代工廠」向美低價輸名牌貨 京：強化執法

【本報綜合報道】近期，美國社交平台上有人發布片段稱，能直接從所謂中國「代工廠」以低價購得國際知名品牌商品，不少美國消費者跟貼表示希望購買，但也有人質疑涉嫌侵權售假。中國商務部強調高度重視知識產權保護，當局會不斷強化行政執法，依法查處商標侵權、假冒專利案件。

指美消費者喜愛華貨質素 商務部電子商務司負責人表示，注意到相關報道，近一段時間以來，美國肆意對華加徵單邊關稅，不少美國消費者仍湧入電商平台搶購「中國製造」商品；這充分說明中國商品質優價優，「中國製造」享譽全球，受到各國消費者歡迎，用關稅「築牆」改變不了市場規律。

負責人又指，近年來，中國市場監管部門開展守護知識產權、網絡反不正當競爭等專項執法行動，以更好保護權利人和消費者合法權益。

同時，各級商務主管部門也積極行動，實施品質電商培育行動，推動主要電商平台落實主體責任，開展資質準入、強化知識產權保護的全流程管控。

關於提到的有人聲稱能從所謂「代工廠」手中低價購買國際知名品牌，經向相關行業商協會了解，中國的品牌授權加工企業高度重視知識產權保護，會按照訂購合同要求生產、發貨，維護國際品牌形象。對以所謂「代工廠」為名虛假營銷、侵權假冒等違法違規線索，中方將及時移交行政執法部門依法查處。