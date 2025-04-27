美國頻拒發簽證 阻別國外交員入境 中方不滿

華駐聯國副代表 促履行東道國義務 中國常駐聯合國副代表耿爽上周五在聯合國東道國關係委員會會議上發言指出，一段時間以來，美國頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作，敦促美方積極履行東道國義務。

耿爽先指美方做法違反外交禮節，稱美國作為聯合國東道國，肩負國際社會的信任與重託，本應履職盡責，一視同仁地為各國參加聯合國會議做好服務，但卻出於一己之私，不斷在簽證和旅行自由等問題上對特定國家設定限制、製造麻煩。這種無視並拒絕外交人員基本權利的做法，是對他國外交官的不尊重，也完全不符合東道國應有的「待客之道」。

指美阻參與聯國工作 其次，美方做法違反國際法義務。耿爽稱，簽證和旅行自由是《維也納外交關係公約》《聯合國總部協定》重點保障的外交人員權利。為參加聯合國會議的人員發放簽證，是美國作為東道國應履行的法律義務。在這個問題上，美國沒有自由裁量權，不能從雙邊關係的親疏遠近出發，對特定國家採取歧視性做法。美國對自身應承擔的法律義務棄若敝履，違反了條約必須遵守的國際法原則。

第三，美方做法違反基本人道。他指美方不顧外交人員及其家屬在醫療、教育等方面的正常、基本需求，任意施加歧視性措施，粗暴限制特定國家外交人員及其家屬的旅行自由和就醫需求，拒絕為有關國家外交人員及時發放簽證，近期甚至還發生威逼他國外交人員的事件。美方有關做法嚴重侵犯外交人員的安全、尊嚴和自由，違背人道主義的基本原則。

耿爽批評，美方濫用東道國地位、無視國際法義務、損害他國外交官正當權益的做法歷史上有之，過去幾年有之，近來更是肆無忌憚、愈演愈烈。美方這種做法違背多邊主義精神，干擾聯合國正常運作，更是暴露出美方妄自尊大、脅迫施壓，將「美國優先」凌駕於國際規則之上的霸權心態和霸凌做法。

耿爽指出，中方與不少與會國一樣，長期遭受美方各種無理限制，一起敦促美方立即改弦更張，停止基於雙邊關係和政治因素阻礙會員國參與聯合國工作。他敦促美方嚴格遵守《維也納外交關係公約》、《聯合國特權和豁免公約》及《聯合國總部協定》等法律文書的原則和精神，積極履行東道國義務，重視會員國合理訴求，切實保障各國常駐團及其人員的安全、履職和尊嚴。本報綜合報道