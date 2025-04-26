美霸是全球禍首 中國成穩定力量

由2008年至今，全世界經歷了不少震盪和災難。渡過金融海嘯難關的時任美國總統奧巴馬，2011年提出重返亞洲，要將美國霸權的影響力轉移至亞太，企圖打壓中國。到特朗普首個總統任期，更於2018年對華發動貿易戰。

2020年新冠疫情蔓延全球，2022年更爆發俄烏戰爭，歐盟在戰爭影響下經濟走下坡，卻還要籌劃歐洲加強武裝的計劃。2023年10月發生以巴衝突，令中東政局動盪。特朗普今年重返白宮，揮舞關稅大棒威脅全球，更鼓勵大力開發使用化石能源，加劇全球氣候惡化。

諷刺的是，這個發展就像第一及第二次世界大戰，戰亂和經濟衰敗竟出現在富裕地區：一戰時是在歐洲；二戰時是歐美對抗德國及日本的侵略；如今是美國霸權肆虐，禍及全球。

美國霸權來自軍工企業及金融資本，對中央情報局（CIA）、國會鷹派議員及總統的收買和控制，同流合污。這大夥人的愚蠢及傲慢，始於1991年蘇聯解體後，它們及其西方盟友並不認為世界和平合作及繁榮終於到來了，而是認為「我們贏了，你（蘇聯）輸了，現在是我們為所欲為的時候」。

發展經濟 擺脫貧窮 曾在卡特政府擔任國家安全顧問，其後深刻影響美國鷹派外交思想的布熱津斯基，在蘇聯解體後就極力支持北約東擴，更相信在北約努力下，俄羅斯最終會解體為歐洲、中亞及東亞三部分，北約可藉着軍事優勢攻佔俄國領土，並瓜分其資源。這正是拜登政府煽動俄烏戰爭的目的，倘若成功，更可輕易制服中國。而特朗普政府低估俄羅斯總統普京的能耐，目前進退兩難，未能解決俄烏戰爭問題。

美國如今面對的問題，是軍事霸權造成龐大赤字及產業空心化。特朗普深信美國消費市場的吸引力，加上軍事威脅，可迫使其他國家加入與中國脫鈎斷鏈，並自行發展工業，但這損人利己的手段怎可能成功？

相反，佔全球約八成人口的亞洲、非洲、拉丁美洲及加勒比海地區，都指望中國帶領風能、太陽能、核電等的發展，不單止阿拉伯富國要進行能源革命改善環境，連貧窮的非洲薩赫勒地區亦了解到，可藉中國協助綠能革命，開發用之不盡的太陽能和風能，發展經濟，擺脫貧窮。當然，中國亦憑藉完善的供應鏈，協助各國改善基建設施，也對全球經濟及商貿作出貢獻。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻