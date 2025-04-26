角鬥士骸骨現咬痕 證古羅馬人獸對陣

實體憑據填補空白 記錄搏鬥時刻 愛爾蘭梅努斯大學領導的科學家團隊日前根據英國約克市出土男性骸骨上咬痕，首次推斷古羅馬角鬥士在羅馬鬥獸場上不只與他人較量，還與其他猛獸搏命，包括獅子、老虎、熊、大象、犀牛等，歐洲首次出土羅馬角鬥士與獅子對戰的直接實體證據，填補長久以來考古學上的重大空白。有關研究周三已在期刊《公共科學圖書館：綜合》發布。

或落敗斬首後遭獅子吞噬 該男子骸骨生前年齡介乎26歲至35歲，生活在公元3世紀的不列顛尼亞行省北部，骨盆上有大型貓科動物啃咬痕迹，直徑約6.5毫米，深度達5毫米，與獅子進食時留下的咬痕完全脗合。其屍體不但遭啃食，還有從後方斬首的、位於第二與第3頸椎之間的明顯切口，顯示他可能被處決後遭猛獸吞噬。

同位素分析顯示，男子生前可能來自南歐或北非等較溫暖地區，與歷史資料相符，當時駐紮在約克的第6軍團曾從北非招募士兵，尤其在出身北非的羅馬皇帝塞維魯統治時期，聯繫更為密切。而該男子被埋葬墓地內，有82具健全的年輕男子骸骨，約70%有斬首痕迹，符合角鬥士年齡與體格特徵，或是鬥獸場上的落敗者。

遠從非洲運至 見高度規劃 縱使古代歷史文獻等均有描繪武裝人物與獅豹等搏鬥場景，顯示古羅馬不列顛地區有人獸表演娛樂文化，但今次是首次出現實體證據。研究也揭示羅馬帝國如何將獅子等異國猛獸，從非洲遠送至帝國最邊陲地區，其中需要高度組織物流與規劃，包括專用籠具、訓練有素的馴獸師，以及覆蓋3大洲的複雜運輸網絡，展示出羅馬帝國調度資源的強大能力。本報綜合報道