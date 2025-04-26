美防長疑避監視 曾裝公共網線

可用聊天軟件與家人溝通

線路被業內形容為「骯髒線」，直接連接到公共網絡，由於沒有國防部設置的安全過濾器或協議，用戶的資訊和訪問的網站可能會洩漏。國防部部分辦公室亦曾使用過骯髒線，主要是為了監控原本封鎖的資訊或網站。今年早些時候，海格塞斯疑似將個人手機上的Signal複製到電腦上，再利用公共網絡線路繞過機密區域對Signal的屏蔽，向國防部以外的人發送訊息。