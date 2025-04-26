汽車炸彈爆炸 俄軍高層喪生
【本報綜合報道】俄羅斯莫斯科州巴拉希哈市一個住宅區昨發生汽車炸彈爆炸，總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將喪生。
裝置含有金屬碎片
聯邦偵查委員會表示，汽車內的爆炸裝置含有金屬碎片，以提高殺傷力。調查人員估計，爆炸當量為300克三硝基甲苯（TNT）。莫斯卡利克居於現場附近，他經過一輛泊在路邊的汽車時，車內的炸彈在遙控下引爆。俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將與助手去年12月步出寓所時，放在門口的一輛電動滑板車突然爆炸，兩人雙雙喪命。電動滑板車內埋藏了一枚遙控引爆炸彈，烏克蘭國家安全局其後承認責任。
聯邦安全會議紹伊古同日指，烏克蘭軍事情報機關積極招募國際恐怖組織成員，包括移居俄羅斯境內人士，提供全面裝備和訓練發動大型恐襲，如去年3月的莫斯科市郊音樂廳恐襲。他更指控西方國家利用恐怖組織，試圖在中亞、南亞、南高加索、德涅斯特河沿岸、中東和非洲等關鍵地緣政治地區遏制俄羅斯。
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