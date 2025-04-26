汽車炸彈爆炸 俄軍高層喪生

裝置含有金屬碎片

聯邦偵查委員會表示，汽車內的爆炸裝置含有金屬碎片，以提高殺傷力。調查人員估計，爆炸當量為300克三硝基甲苯（TNT）。莫斯卡利克居於現場附近，他經過一輛泊在路邊的汽車時，車內的炸彈在遙控下引爆。俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將與助手去年12月步出寓所時，放在門口的一輛電動滑板車突然爆炸，兩人雙雙喪命。電動滑板車內埋藏了一枚遙控引爆炸彈，烏克蘭國家安全局其後承認責任。