指俄停佔烏全境屬讓步 特朗普：和談有死線

美傳促普京棄烏去軍事化 歸還核廠 美國總統特朗普周四表示，俄羅斯停止佔領烏克蘭全境已是相當大的讓步。他指俄羅斯不是和平障礙，但如果無法達成和平協議，將對俄羅斯施加更大壓力。知情人士透露，美國要求俄羅斯放棄烏克蘭非軍事化目標，同時交還扎波羅熱核電廠。

特朗普在白宮會見挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）後見記者，回應俄羅斯迄今作出甚麼讓步。他指出，俄羅斯停止戰爭，不去佔領整個烏克蘭是相當大的讓步。特朗普認為，俄羅斯未能全面佔領烏克蘭反映他在背後施加的壓力，他強烈地相信俄烏均渴望和平，但雙方需要對話。特朗普續稱，美方已等很久了，過了死線後的態度將截然不同。

美特使訪俄游說終戰條件 美國政府中東問題特使威特科夫昨日再次訪問莫斯科，游說俄羅斯總統普京接受某些條件，包括烏克蘭擁有發展裝備齊全的軍隊和國防工業的權利，擁有穿越第聶伯河的通道。同時，俄羅斯把扎波羅熱核電廠交予美國接管，並放棄佔領的哈爾科夫州土地。

普京發動烏特別軍事行動的目標之一是烏克蘭非軍事化，美方提出允許烏克蘭保留軍事發展權利的要求，將視乎普京的意願。俄羅斯外長拉夫羅夫回應指出，一些迹象表明正朝着達成協議的正確方向前進，俄方正準備達成協議，但部分問題仍然需要談判，有些要素需要微調。

烏克蘭早前啟動全國募兵計劃，招募18到24歲青年入伍服役一年。烏克蘭總統澤連斯基的軍事顧問帕利薩（Pavlo Palisa）證實，計劃啟動兩個月以來簽約人數不到500人。基輔市長克里奇科說，烏克蘭或將不得不在與俄羅斯的協議框架內放棄領土。

波蘭總統杜達受訪指，持久和平必須建立在相互妥協的基礎之上。每一方在某種意義上都要退讓，烏克蘭也必須退讓。戰爭正在耗盡俄羅斯，同時以可怕的方式消耗烏克蘭。

對於美國駐軍問題，杜達指目前大約有一萬名美軍駐紮在波蘭，他將努力勸說特朗普在波蘭部署更多美軍。本報綜合報道

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