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聯國氣候大會 目標敲定
第30屆聯合國氣候變化大會11月將在巴西舉行，主要目標是說服歐洲、中國及其他發展中國家承諾減少排放溫室氣體，把全球暖化幅度控制在2℃以下。知情人士透露，上述目標是在上周三一場閉門會議上確認，與會者除了巴西總統盧拉及聯合國秘書長古特雷斯外，亦包括17個大型經濟體及小島嶼國家領導人。（綜合報道）
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