日多地驗水 氟化物超標

日本環境省昨日公布2023年度全國河流、地下水等水質有機氟化物檢測結果，共在22個都府縣的242個地點檢測出超過國家臨時目標值的全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）。大阪府攝津市地下水共檢測出每公升2.6萬納克有機氟化物，超出目標值520倍。（綜合報道）