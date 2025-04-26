兩岸國際

泰警小型機墜毀 6員亡

泰國國家警察總署一架小型飛機昨日在巴蜀府華欣附近海域墜毀，機上6名警察全部遇難。失事飛機型號為雙獺式DHC6，當日原定為跳傘訓練演習試飛，但在預定降落前夕與空中交通管制部門失去聯繫。緊急救援人員其後趕赴現場，發現部分機體已沉入海中。（綜合報道）
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