日本敲定5招 應對美國關稅

方案提及將根據需要採取有效刺激國內需求的措施，亦將根據與美國關稅談判結果，研判是否會對大米政策和汽車產業產生額外影響，不排除追加必要應對措施。具體措施方面包括下調汽油價格、對7至9月電費燃氣費提供支援、擴大中小企業貸款利率等。為防止工廠開工率下滑引發就業恐慌，草案提出靈活適用僱用調整補貼等。首相石破茂指，關稅措施可能會對支撐日本經濟的汽車、鋼鐵等產業產生重大影響，政府應該盡最大努力幫助那些受關稅影響的企業和家庭，要充分掌握地方情勢，實施共享資訊，及時採取應對措施。