日本敲定5招 應對美國關稅
【本報綜合報道】為應對美國關稅衝擊，日本政府昨日敲定緊急應對綜合方案，由5大主要內容構成，包括完善諮詢機制、加強支援企業資金周轉、維持就業、刺激國內消費、強化競爭力，期望支援國內產業和國民生活。
方案提及將根據需要採取有效刺激國內需求的措施，亦將根據與美國關稅談判結果，研判是否會對大米政策和汽車產業產生額外影響，不排除追加必要應對措施。具體措施方面包括下調汽油價格、對7至9月電費燃氣費提供支援、擴大中小企業貸款利率等。為防止工廠開工率下滑引發就業恐慌，草案提出靈活適用僱用調整補貼等。首相石破茂指，關稅措施可能會對支撐日本經濟的汽車、鋼鐵等產業產生重大影響，政府應該盡最大努力幫助那些受關稅影響的企業和家庭，要充分掌握地方情勢，實施共享資訊，及時採取應對措施。
日美財長會晤 談及匯率
針對貨幣匯率問題，日本財務大臣加藤勝信周四在華盛頓與美國財政部長貝森特舉行會談。加藤勝信在會後表示，日美雙方均同意匯率由市場決定，過度波動會帶來負面影響，美方沒有對匯率設定目標或匯率管理架構等提出任何要求，日方將繼續與美方保持密切溝通。他再次對美國實施高額關稅措施表示極度遺憾，呼籲美方重新考慮。
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