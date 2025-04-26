喀什米爾26死槍擊 掀印巴士兵交火

兩國關係惡化 聯國呼籲克制 印度控制喀什米爾地區帕哈爾加姆周二發生造成26人死亡槍擊事件，新德里事後認定巴基斯坦涉事，兩軍昨晨更一度在巴控杰赫勒姆谷地的兩國實控線附近交火。因應印巴兩個擁核國關係恐怕回到黑暗時刻，聯合國發言人迪雅里克日前呼籲雙方保持最大限度克制，確保局勢不再惡化。

自發生槍擊事件後，印度內閣安全委員會周三決定立即暫停執行《印度河河水條約》，停止河水共享合作，直至巴方放棄支持跨境恐怖主義為止，同時關閉邊境口岸，以驅逐巴方人員等。外交部翌日補充，將撤銷向巴基斯坦公民簽發所有簽證，同時暫停相關簽證服務。

印停河水共享 巴方震怒 因應印度舉動，巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫前天主持召開國家安全委員會會議，堅決譴責一切形式恐怖主義。他批評印度在缺乏調查及證據情況下，試圖把事件與巴方聯繫起來，是輕率、缺乏理性及不合邏輯，並強烈反對印方暫停水資源共享協議。委員會決定，關閉接壤印度瓦格赫邊境口岸，廢除向印度公民發放部分簽證，列印度駐巴高級專員公署武官為不受歡迎人物，暫停所有對印貿易等。巴方強調，任何侵犯下游水域權利行為，將視作「戰爭行為」，同時不承認印方單方面宣布暫停執行《印度河河水條約》。

巴國防長：或爆全面戰爭 多間印媒早前報道，印巴兩軍前晚曾在喀什米爾地區控制線沿線發生小規模交火，真正地點未明。消息人士提到是巴方人員首先出動輕武器，印軍之後回擊。另一名巴基斯坦軍方官員提到，兩軍相隔數小時後發生間歇性交火，地點位於杰赫勒姆谷地，無收到傷亡報告。

在英國傳媒日前出爐訪問中，巴基斯坦防長阿西夫強調當地將對印方任何攻擊作出同等反擊，並警告稱是次槍擊事件或導致兩國爆發全面戰爭。他另提及，世界應該對巴印兩個擁核國可能爆發全面衝突一事感到擔憂，仍希望可透過談判解決爭端。針對印度認定槍擊事件與巴方有關，他否認之餘，甚至暗示是由印方策劃，並警告在雙方緊張局勢及外交舉措不斷升級情況下，巴軍已為任何可能發生情況做好準備。本報綜合報道