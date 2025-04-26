美日沖繩附近空演 解放軍機現蹤

【本報綜合報道】日本防衞省5統合幕僚監部周四公布，當日一架解放軍偵察機、兩架無人機通過飛越沖繩本島及宮古島之間海域，航空自衞隊南西航空方面隊派遣戰機緊急升空應對。

統合幕僚監部指，解放軍運9偵察機、TB001及GJ2偵察攻擊型無人機從東海方向起飛，飛越沖繩本島及宮古島之間海域，在沖繩本島上空飛行後再經由原路返回。與此同時，美日展開進行防空作戰演習，地點位於東海至沖繩縣東南方西太平洋空域。航空自衞隊第9航空團派出4架F15戰機，美軍則派出一架B1轟炸機、6架F15E戰機、4架F35A隱形戰機、兩架F35B隱形戰機、兩架EA18G咆哮者電子作戰機、一架RC135偵察機、一架KC135空中加油機。