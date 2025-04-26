美韓擬就關稅等問題達一攬子協議

【本報綜合報道】美國與南韓周四在華盛頓舉行「2+2」高級別貿易磋商，同意爭取於7月初就美國撤銷對韓關稅及兩國產業合作等問題達成一攬子協議。

美國財長貝森特、貿易代表格里爾、南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長官安德根與會。會後，崔相穆表示雙方討論了在美國對等關稅暫緩期7月8日結束前達成「7月一攬子協議」（July Pakage）等問題，聚焦關稅和非關稅、經濟安全、投資合作、貨幣匯率政策4大領域。雙方同意經貿部門盡早舉行技術層級磋商，格里爾下月到南韓出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議時再舉行高級別磋商，兩國財政部門將另行協商匯率政策。

特朗普長子下周訪韓晤商界 美國總統特朗普長子唐納德應新世界集團會長鄭溶鎮的邀請，將於下周三起訪問南韓兩天，與10多間大財團的掌門人會面。三星電子會長李在鎔、大韓商會會長兼SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等4大集團掌門可能參加會面。