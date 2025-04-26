駐韓美軍制朝 增編超級戰機中隊 62架F16強化針對

冀優化戰備及訓練 減人力後勤支援需求 朝鮮半島緊張局勢有增無減之際，駐南韓的美國空軍第7航空軍昨公布第二個超級戰機中隊編成計劃，屆時烏山空軍基地將擁有62架F16戰機，強化對北韓的軍事部署。美國空軍參謀長發言人表示，超級戰機中隊對戰備及訓練皆有好處，同時可減少人力和後勤支援需求。

今年10月起調動 另派逾千兵 美國空軍參謀長阿爾文（David W. Allvin）上將已批准組建第二個超級戰機中隊，第7航空軍今年10月起從全羅北道群山空軍基地第8戰機聯隊抽調31架F16及逾1,000名官兵，向東北轉移至首爾以南60公里的京畿道烏山空軍基地。測試計劃為期一年，透過把飛機和人員整合至一個大型超級中隊，增加作戰力量生成及最大限度提升作戰能力。烏山空軍基地是美國太平洋空軍下轄第51戰機聯隊主要駐地，同時是第7航空軍、南韓空軍作戰司令部等多個單位總部所在地。

去年夏天，第7航空軍首次從第8戰機聯隊調撥9架F16，加入烏山空軍基地第36戰機中隊，後者成為一個擁有31架F16的超級戰機中隊。隨着再次抽調飛機及人員支援，第8戰機聯隊只剩下小量飛機，聯隊長卡薩斯基斯（Peter Kasarskis）上校承認作戰方式出現重大轉變，聯隊將負責停機線及設施保障作業，以及南韓多地戰爭儲備物資和彈藥維護工作，並強化支援輪調部隊、保衞基地及向北作戰能力。

第7航空軍司令艾弗森（David Iverson）中將稱，測試是為了確認超級戰機中隊是否未來駐韓美軍空中力量的正確發展方向，第7航空軍仍致力確保朝鮮半島和平與安全，強調測試不會影響遏制空中威脅能力。第36戰機中隊曾參與本年3月的美韓「自由之盾」演習，模擬空中攔截、密接空中支援、動靜態目標攻擊及空中戰鬥巡邏等。

朝官媒斥美部署B1B轟炸機至日本 北韓朝中社發表評論文章，譴責美國部署B1B戰略轟炸機至日本。文章稱，美軍在亞太地區部署軍力，特別是美國戰略資產的部署，對破壞地區安全環境，惡化局勢起到了巨大作用。美國對亞太地區的軍事威脅，破壞和平與穩定的行為將受到亞太地區人民的反對與還擊。本報綜合報道