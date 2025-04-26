隱翅蟲皮膚炎求診 逾200宗增35%

【本報綜合報道】隨着氣溫回升，隱翅蟲進入活躍期。湖北省武漢市第三醫院公布，院方由本年截至周日為止已接診200多宗隱翅蟲皮膚炎，其中本月11日單日接診患者多達20人，總數較去年同期激增35%。

拍碎蟲體爆強酸性毒液 武漢市第三醫院皮膚科副主任醫生陶宇莎稱，隱翅蟲引發皮膚炎有明顯季節性，一般6月開始出現，8至9月是發病高峰期，本年活躍期提前，與武漢近期氣溫顯著升高相關。資料顯示，隱翅蟲蟲體各段都含有毒素，是一種強酸性質毒汁，夜間飛進房間落在人體表面分泌毒汁，其蟲體被拍碎後亦會釋放出毒液，兩至4小時可引起皮膚炎，也叫作隱翅蟲皮膚炎。

32歲的李女士（化名）早前晚上感覺臉上有蟲，隨手一拍後，右臉即被灼傷4乘6厘米大小傷口。院方近期接診患者中，92%皮損集中在面部及頸部等部位，陶宇莎指出，若發現蟲體時可用紙張輕輕拂去，若蟲體破裂應立即用膠紙黐走殘留，再用清水沖洗15分鐘，配合4℃冷敷每次20分鐘，最後薄塗弱效激素藥膏。她提醒，切忌使用酒精、碘伏，更不要塗抹牙膏及生薑汁等。