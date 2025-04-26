動物園 染色犬冒熊貓吸客 辯稱借鑑同行做法

被質疑虐待欺騙 即時退回寵物店 安徽省蚌埠市張公山動物園近日出現染色小狗扮成的大熊貓和小熊貓，惹來虐待動物質疑。園方收到投訴後周三把小狗退回寵物店，並強調使用無害的植物染色膏。園方又指，把小狗染色是借鑑其他動物園做法，引進染色寵物犬主要想增加和小朋友的互動。

經歷37年來首次升級改造的張公山動物園，於周二開啟試營業，引進水豚、土撥鼠、狐獴、臭鼬等30多種物種，並新增20多項遊樂設備。圖片顯示，動物園內鐵籠里有四隻小狗，兩隻是大熊貓色，另外兩隻則是棕橙色的小熊貓模樣。

指引進為增與孩童互動 指示牌上是鬆獅犬和博美犬的介紹，旁邊的牌子寫着「我是熊貓，騙你我是狗」，底下還有一句小字「熊貓可能是假的，但快樂是真的」。

有網民認為，把小狗染色等同虐待動物，質疑動物園虛假宣傳欺騙消費者。動物園職員表示，兩隻博美犬染成小熊貓模樣，兩隻鬆獅犬染成大熊貓模樣。職員解釋，來動物園玩的小朋友比較多，引進染色寵物犬主要是想增加和小朋友互動，而鬆獅犬及博美犬都是比較溫馴的狗。職員又指，小狗直接從寵物店購買，買的時候已染好色。

有寵物美容業者稱，如果使用無毒無刺激的寵物專用染色膏，在染毛後給寵物戴上頭套防止舔毛，對寵物的健康影響不大。本報綜合報道