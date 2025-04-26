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幼園逼訂校服政府責令整改
網民近日投訴，河南省濮陽市南樂縣一間幼兒園強制學生訂校服，如不訂購面臨退學處理。南樂縣委縣政府督查服務中心證實網民反映情況屬實，已命令幼兒園立即整改。南樂縣教育局將加強宣傳校服訂購相關政策法規力度，明確校服訂購須遵循家長自願、品質合格及價格合理等原則，嚴禁任何強制訂購。（綜合報道）
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