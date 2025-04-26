查驗防毒面具逾4萬不合格

針對俗稱「防毒面具」或「防煙面罩」的過濾式消防自救呼吸器，國家消防救援局聯合市場監管總局，去年12月至今年2月間在全國部署展開品質安全專案整治，查處生產、銷售、使用假冒偽劣過濾式消防自救呼吸器違法行為，處理377宗違法案件，督促更換4.2萬件不合格產品。（綜合報道）