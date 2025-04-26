西寧公安局副局長 嚴重違紀遭雙開

【本報綜合報道】青海西寧市紀委監委昨日通報，西寧市公安局原黨委委員、副局長王小華嚴重違紀違法，決定給予他開除黨籍處分；由西寧市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

無視中央八項規定精神

經查，王小華喪失理想信念、背棄初心使命，處心積慮對抗組織審查，信仰缺失，搞封建迷信活動；無視中央八項規定精神，違規接受旅遊活動安排；對組織偽忠誠，不如實向組織報告個人有關事項，違反組織原則，為特定關係人調動工作；廉潔底線失守，為其親屬在工程項目承攬等方面謀取利益，長期違規收受下屬、管理服務對象送予的禮品、禮金，違規接受宴請和娛樂活動安排；長期沉迷於打麻雀；利用職務便利，非法收受下屬送予的錢款；財產、支出明顯超過合法收入，本人不能說明其來源；知法犯法、執法違法、徇私枉法，破壞社會公平正義，嚴重損害法律權威和公安機關公信力。